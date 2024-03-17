В Черниговской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.

В публикации уточнили, что взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги.

До этого воздушную тревогу объявили в Одесской области на юге Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Предупреждение об угрозе с воздуха действовали в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Некоторое время спустя в городе зафиксировали новые взрывы

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.