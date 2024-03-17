В Одессе на юге Украины зафиксировали новые взрывы

Новый взрыв зафиксировали в Одессе на юге Украины, Об этом сообщило украинское издание «Суспильне».

В публикации уточнили, что в городе объявили воздушную тревогу. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены включились в Одесской области в 23:17 по местному времени (00:17 мск).

До этого сообщалось о взрывах и работе ПВО в Одессе и пригородах.

В четверг, 14 марта, украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове.

Накануне стало известно о взрывах в Одессе, при этом в двух областях Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены одновременно включились в 09:25 (мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.