В Одессе на юге Украины произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в Одессе на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«В Одессе взрывы, работает ПВО», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены прозвучали в Одесской области в 23:17 по местному времени (00:17 мск).

Накануне ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, передал, что ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал 100 бойцов «Иностранного легиона».

В пятницу, 15 марта, стало известно, что в Одессе произошел третий за день взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.