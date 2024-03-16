Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дрон-камикадзе по фуре в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор.

Он уточнил, что это произошло на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал, но грузовик получил повреждения.

Гладков отметил, что большегруз принадлежит зерновой компании.

Накануне Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после обстрелов ВСУ. По его словам, различные повреждения зафиксированы в 106 квартирах 22 жилых домов, одном частном домовладении, гараже, на двух социальных и двух хозяйственных субъектах. Также повреждения получили 64 автомобиля.

До этого в Белгородской области из-за обстрелов отменили занятия в школах.

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