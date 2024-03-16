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Получивший ранение участник СВО рассказал, как его пытались завербовать мошенники

ФСБ: мошенники хотели заставить ветерана СВО Сидорова залить бюллетени зеленкой

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Ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине из Горловки Кирилла Сидорова, который получил ранение, мошенники пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, за это злоумышленники пообещали вернуть украденные средства. Информацию об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение УФСБ России по ДНР.

В пресс-службе рассказали, что 31 января мужчине поступил звонок, голос представился сотрудником российской сотовой компании, он сообщил о блокировки sim-карты. Военнослужащий запаниковал и пошел на поводу у мошенников. В результате он перевел все свои средства, которые получил из-за ранения (около трех миллионов рублей), на указанные счета.

«Моя задача — купить полулитровую бутылку воды, купить зеленки, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором», — рассказал Сидоров.

Он добавил, что ему пообещали вернуть все средства после выполнения указаний. Также ему сказали, что сверх этого возместят моральный ущерб, добавив 200 тысяч рублей. Кроме этого, мошенники заверили, что арест будет производить подконтрольный им следователь СК, а после дачи показаний ему вернут украденные средства наличными.

Военнослужащий призвал не доверять подобным сообщениям.

Ранее в Екатеринбурге арестовали профессора за попытку облить урну зеленкой.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о восьми попытках поджогов на избирательных участках во время голосования на выборах президента РФ.

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