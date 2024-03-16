В Екатеринбурге арестовали профессора за попытку облить урну зеленкой

Профессор вуза, пытавшаяся испортить бюллетени в Екатеринбурге, арестована на 15 суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

Педагога 1974 года рождения доставили в дежурную часть после того, как она попыталась пронести на избирательный участок жидкость зеленого цвета для порчи бюллетеней. Документы не пострадали, отмечает агентство.

В Свердловской области ранее задержали девушку, которая пыталась поджечь участок, где проходило голосование.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о восьми попытках поджогов на избирательных участках во время голосования на выборах президента РФ.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее на Дальнем Востоке 400 участков сообщили о 100%-й явке.