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В ЦИК рассказали, откуда шли указания портить бюллетени на выборах

Памфилова: указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Указания тем, кто портил бюллетени разными жидкостями и пытался поджечь урны для голосования на выборах президента России, шли с территории Украины и стран Европы. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Мы выяснили, что все эти звонки с указаниями идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», – сказала глава ведомства.

До этого Элла Памфилова заявила о восьми попытках поджогов на участках во время голосования на выборах президента России.

16 марта жительницу Петербурга Александру Карасеву арестовали на месяц за попытку поджога избирательного участка.

До этого под Екатеринбургом задержали студентку, которая хотела поджечь избирательный участок.

Ранее сообщалось, что депутаты готовят проект о наказании за попытку сорвать выборы путем поджога.

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