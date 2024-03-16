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Пенсионерка под Калининградом вылила зеленку в урну для бюллетеней

Власти Зеленоградска рассказали о пенсионерке, которая вылила зеленку на бюллетени

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Телеграм-канал «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»

Администрация Зеленоградска в своем Telegram-канале, что на избирательном участке под Калининградом пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями.

«Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что совершившая правонарушение женщина была оперативно задержана дежурящими на участке полицейскими. Избирательный участок продолжает работу в обычном режиме.

В избиркоме отметили, что в ходе инцидента находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы они будут учтены в голосовании.

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