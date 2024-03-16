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В ЦИК назвали число попыток поджогов на избирательных участках

Памфилова: было совершено 8 попыток поджогов избирательных участков

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила о восьми попытках поджогов на участках во время голосования на выборах президента России. Ее слова передает ТАСС.

Глава ведомства также отметила, что число безвозвратно испорченных бюллетеней на участках составило 214.

16 марта жительница Петербурга Александра Карасева была арестована на месяц за попытку поджога избирательного участка.

До этого в Свердловской области задержали студентку, которая пыталась поджечь избирательный участок.

Накануне пенсионерка подожгла кабинку для голосования в Москве.

В России за пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре претендента: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовят проект о наказании за попытку сорвать выборы путем поджога.

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