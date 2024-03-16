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Жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка

Суд: жительницу СПб арестовали за попытку поджога избиркома коктейлем Молотова

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Евгений Земцов/РИА Новости

Жительница Петербурга Александра Карасева заключена под стражу на месяц решением Московского районного суда Санкт-Петербурга за попытку поджога избирательного участка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В публикации говорится, что 15 марта 22-летняя подозреваемая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома №40 по улице Варшавской в Петербурге, где располагаются избирательные участки №№ 1395 и 1396. В результате этих действий загорелась табличка с информацией о проходящих в России выборах президента.

Возгорание было быстро ликвидировано, никто не пострадал. Нападавшую задержали.

Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщило, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий).

В суде выяснилось, что к совершению преступления подозреваемую привлекли по телефону неизвестные лица.

Карасевой было предъявлено обвинение, свою вину она признала. Против заключения под стражу возражала, просила домашний арест, однако суд не прислушался к ее доводам и отправил ее в СИЗО до 14 мая 2024 года.

16 марта в Свердловской области задержали студентку, пытавшуюся поджечь избирательный участок.

15 марта пожилая женщина подожгла кабинку для голосования в Москве.

Ранее на пяти избирательных участках в России залили урны с голосами зеленкой.

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