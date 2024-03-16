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Крупная группа бойцов иностранного легиона ликвидирована в Одессе

ТАСС: ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал 100 наемников

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Станислав Красильников/РИА Новости

Ракетный удар по санаторию «Мрия» в Одессе ликвидировал 100 бойцов «Иностранного легиона». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным ведомства, еще сто наемников получили ранения в результате удара.

До этого Минобороны России сообщило, что за время СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — сказано в публикации.

По информации министерства, лидером по числу уничтоженных наемников является Польша — оттуда на Украину прибыли 2960 человек, ликвидированы 1497. Из Грузии приехали 1042 наемника, 561 из них уничтожен. США потеряли 491 из 1113 американских наемников. Также ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии прибыли 235 наемников, уничтожены 88.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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