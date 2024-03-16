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Иностранный наблюдатель Фаравели заявил об открытости голосования на выборах президента РФ

Матиас Фаравели: за выборами президента РФ наблюдает весь мир

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Максим Блинов/РИА Новости

Голосование на выборах президента России проходит открыто и честно, заявил помощник президента Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Матиас Фаравели, наблюдающий за выборами в Запорожской области.

«Судя по тому, что мы смогли оценить с самого начала, когда нам объяснили процесс проведения выборов в регионе, а также исходя из нашего опыта в качестве наблюдателей в ходе голосования граждан в других странах, могу утверждать, что голосование проходит открыто и честно», — отметил он.

По словам Фаравели, за выборами в России сейчас следит весь мир.

«Что касается готовности выполнять обязанности наблюдателя на выборах, я думаю, что было бы правильно отнестись к этому с ответственностью и серьезностью, с какими и должно подходить к выполнению данных обязанностей», — сказал он.

Фаравели отметил, что досрочное голосование для жителей Запорожской области позволяет лучше организовать процесс.

«Процесс четко выстроен как в целях безопасности и порядка в тех условиях, в которых проходят выборы в новых регионах, так и в целях предоставления возможности голосовать тем, кто не способен это сделать по различным причинам», — сказал он.

Досрочное голосование на выборах президента РФ в Запорожской области началось 25 февраля.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента.

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