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Автомобиль с тремя людьми ушел под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае машина с людьми провалилась под лед

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В Хабаровском крае машина с тремя мужчинами ушла под лед на переправе «Амурск — село Вознесенское» через реку Амур. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 16 марта, возле пляжа в селе Вознесенское под лед провалился автомобиль с тремя людьми.

«Двоим удалось спастись, пассажир который сидел на заднем сиденье, ушел под лед вместе с машиной. Автомобиль двигался по недействующей ледовой переправе со стороны с. Вознесенское», — сообщил Боровлев.

По данным местных СМИ, на месте работают спасатели МЧС, глубина реки, где машина ушла под воду, составляет около 10 метров. Дно будут исследовать водолазы.

Ранее рыбаки на машине провалились под лед на водохранилище в Красноярске.

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