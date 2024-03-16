Выгнанный с урока 15-летний подросток угрожал директору школы ножом

Подросток был арестован после того, как пригрозил ножом директору французской школы. Об этом сообщает Le Bien Public.

Инцидент произошел 15 марта в средней школе Эдуара Эррио в коммуне Шенов, регион Бургундия. Несмотря на выданный ему ранее запрет на посещение школы, 15-летний учащийся зашел в аудиторию и был исключен с урока английского языка, несколькими днями ранее учитель уже применял к подростку такую меру. В этот раз педагог попросила мальчика пройти на разговор к директору. Он повиновался и покинул класс, а во время беседы с директором передал женщине письмо с угрозами и продемонстрировал нож. Пострадавшей удалось сбежать и включить сигнализацию.

К моменту прибытия полицейских подросток все еще держал в руке нож. Полицейские приказали ему бросить оружие, а один из них достал электроимпульсный пистолет. Уже через несколько мгновений подозреваемый бросил нож и был арестован.

Полицейские начали расследование и пытаются установить мотивы поступка подростка. Известно, что ученик был исключен из другого образовательного учреждения, прежде чем поступил в школу Эдуара Эррио. По некоторым данным, в письме, которое он передал директору, речь шла о серии терактов, произошедших в столице Франции в 2015 году. Тогда сторонник «Исламского государства» (организация запрещена в России) напал с ножом на учителя, тот получил ранение в область горла.

Ранее старшеклассник ударил себя ножом в живот посреди урока.