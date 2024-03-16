Многие абсентеисты приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Многие абсентеисты решили принять участие в выборах президента РФ.

Одним из них стал Никита Джигурда. Артист записал видео с участка для голосования и рассказал, что впервые в жизни пришел на голосование.

Другой абсентеист, боец СВО Дмитрий раньше не принимал участие в выборах, а сейчас понял, что «это просто необходимо».

«Мы обязательно должны принимать участие в выборе будущего нашей страны», — сказал он.

Журналист Андрей Гусельников тоже раньше не видел смысла принимать участие в голосовании на выборах, а сейчас посчитал важным поддержать президента.

Такого же мнения придерживался и адвокат из Москвы Игорь Еремичев. Раньше он был уверен, что «и без него изберут», а сейчас адвокат понял, как важно принять участие в голосовании и поддержать свою страну.

В наше время блогеры тоже понимают важность выборов президента. Одним из таких примеров стала блогер из Волгограда Виолетта Чиковани.

«Еще лет в 20 я не понимала важность моего голоса, но сейчас это очень важно», — написала блогер.

Ранее стало известно, что на избирательные участки по всей России пришли собаки, кабан и куклы Барби.