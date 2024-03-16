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При обстреле Белгорода погибли два человека

Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при обстрела Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что два человека погибли и трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск.

По словам главы региона, погибли мужчина и женщина. Гладков рассказал, что мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Затем машина врезалась в пассажирский автобус, пассажиры не пострадали.

В свою очередь, женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она пришла кормить собак вместе с сыном. За его жизнь сейчас борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Согласно сообщению Гладкова, еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2.

Утром 16 марта на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Министерство обороны РФ заявило о восьми сбитых в воздухе над регионом снарядах РСЗО RM-70 «Вампир».

15 марта Гладков заявлял, что количество поврежденных квартир в домах в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с 33 до 84.

Ранее Зеленский анонсировал новые удары по России.

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