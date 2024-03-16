Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ предотвратила теракт на Транссибе

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на Транссибе в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием.

В настоящее время гражданин РФ находится под стражей.

По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для осуществления терактов. Подозреваемый должен был опрокинуть железнодорожные составы, перевозящие грузы в интересах спецоперации, применив для этого самодельную бомбу.

В ходе следственных действий силовики нашли и изъяли у россиянина средства связи для конспиративного общения с украинским куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинцами деньги для подготовки и совершения преступлений.

Следствие продолжается.

Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанием украинского агента, который готовил теракты в Брянске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами