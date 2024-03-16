ФСБ предотвратила теракт на Транссибе

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. Подозреваемый признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием.

В настоящее время гражданин РФ находится под стражей.

По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для осуществления терактов. Подозреваемый должен был опрокинуть железнодорожные составы, перевозящие грузы в интересах спецоперации, применив для этого самодельную бомбу.

В ходе следственных действий силовики нашли и изъяли у россиянина средства связи для конспиративного общения с украинским куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинцами деньги для подготовки и совершения преступлений.

Следствие продолжается.

Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанием украинского агента, который готовил теракты в Брянске.