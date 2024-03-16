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Россиянка семь лет избивала сына, лишала его еды и прогулок

В Волгоградской области мать истязала восьмилетнего сына

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Frank Roder/ Global Look Press

В Волжском специалисты службы опеки изъяли из семьи восьмилетнего мальчика, который ни разу не ходил в школу и не посещал детскую поликлинику. Об этом сообщает портал «Высота 102».

37-летняя жительница Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела за истязание собственного сына. Восьмилетний мальчик жил в антисанитарных условиях, ни разу не был у педиатра, не посещал школу и детский сад.

Мать мальчика злоупотребляла спиртным, не кормила ребенка и избивала его за малейшую провинность. В 2017 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за те же издевательства над сыном и была поставлена на профилактический учет, ребенка изъяли из семьи спустя семь лет.

Школьник находится в реабилитационном центре, его матери грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин месяц истязал маленького внука.

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