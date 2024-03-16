Москвичам пообещали солнечную погоду на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что на выходных в Москве ожидается солнечная погода и температура днем от +6°C до +8°C.

По словам синоптика, такие показатели термометра на 2-4 градуса выше климатической нормы. При этом Вильфанд уточнил, что ночью температура будет опускаться до -4°C и 0°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин прогнозировал, что в выходные на севере и северо-западе европейской территории России, а также на юге ожидается ненастная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха при этом превысит норму — в Московской области она поднимется до до +10°C.

Специалисты центра погоды «Фобос» также заявляли, что апрельская погода придет в Россию уже в марте. По прогнозу синоптиков, потепление начнет усиливаться уже в ближайшие дни.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова также заявляла, что снежный покров в Москве начнет таять быстрее после середины марта. По ее словам, для того, чтобы снег уходил быстрее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше +1 градуса.

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