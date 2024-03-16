В Белгородской области объявлен режим ракетной опасности

На территории Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«РСЧС: на всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении ведомства.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе введен ежим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, российские системы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 15 марта Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Чиновник заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома: осколками посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки, выбиты окна. Также перебита газовая труба. Старовойт заверил, что собственникам домов будет оказана помощь в ремонте имущества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.