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В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

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Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе введен ежим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил Гусев.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, российские системы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 15 марта Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Чиновник заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома: осколками посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки, выбиты окна. Также перебита газовая труба. Старовойт заверил, что собственникам домов будет оказана помощь в ремонте имущества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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