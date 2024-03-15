Эстонские пограничники мешают гражданам России попасть в РФ для голосования

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что эстонские пограничники совершают попытки помешать россиянам попасть в Россию для голосования на выборах президента.

«Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать», — говорится в публикации.

Она добавила, что «в связи с этим недопустимым поведением» планирует обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны активизировались на фоне выборов президента России.

Источник сообщал, что страны Евросоюза планируют опубликовать совместное заявление по президентским выборам в России 18 марта, эту тему будут обсуждать на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе.

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.