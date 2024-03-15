Губернатор рассказал о количестве поврежденных квартир в Белгороде после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество поврежденных квартир в домах в Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с 33 до 84. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что также было повреждено восемь автомобилей, внутридомовой газопровод, который уже восстановили. По словам Гладкова, газоснабжение есть во всех квартирах, кроме одной, поврежденной обстрелами больше других.

До этого Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день объявлена ракетная опасность.

В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над регионом.

Кроме того, около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 реактивных снарядов RM-70.

15 марта ФСБ заявила о задержании женщины по подозрению в подготовке диверсии в регионе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.