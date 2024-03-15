Россиянин ворвался в банк с ножом и угрожал посетителям

В Ростове-на-Дону местный житель ворвался в банк с ножом и угрожал посетителям. Об этом сообщает Telegram-канал Dom Mash.

Инцидент произошел в банке на Большой Садовой улице: 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в банк, достал нож и угрожал сотрудникам и посетителям офиса, не выдвигая никаких конкретных требований. В итоге дебошира забрала полиция.

Что сподвигло ростовчанина на такой поступок, не сообщается.

Ранее россиянин продал машину, взял кредит и ограбил банк по указанию мошенников.