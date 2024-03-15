В Белгороде отменили сирену воздушной тревоги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе отменена воздушная тревога.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в публикации.

Сообщение опубликовано в 19:28 по мск. До этого, в 19:18, губернатор сообщал, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе.

До этого, 15 марта, Гладков заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над регионом.

Кроме того, около 13:00 мск в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 реактивных снарядов RM-70.

15 марта ФСБ заявила о задержании женщины по подозрению в подготовке диверсии в регионе.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.