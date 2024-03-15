Ирина Винер призвала россиян голосовать на выборах президента

Очень важно, что на избирательных участках соблюдается очень строгий режим безопасности. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

«Я голосовала уже в конце дня и даже в это время я увидела молодых и пожилых граждан, которые пришли голосовать на этот участок», — отметила она.

Винер подчеркнула, что на участке, на котором она голосовала, была спокойная атмосфера. По ее словам, внимательные сотрудники встречали пришедших голосовать граждан с улыбкой, а также объясняли пожилым людям, как правильно это сделать.

«Каждый россиянин, живущий и любящий свою страну, хочет быть счастливым, жить в безопасности, воспитывать своих детей, дать им образование, иметь возможность заниматься спортом, физической культурой и всем тем, что интересно. А это зависит от президента, которого он выбирает! Поэтому важен каждый голос», — подчеркнула глава ВФХГ.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.