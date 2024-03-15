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В Москве из-за взрыва электросамоката произошел пожар

Взорвавшаяся батарея электросамоката стала причиной пожара в Москве

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Shutterstock

В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар, причиной которого стала взорвавшаяся батарея электросамоката. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Бестужевых в районе Отрадное. У поставленного на зарядку электросамоката по неустановленной причине взорвалась батарея, отчего загорелись находящиеся рядом вещи, включая музыкальный центр. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Он был успешно потушен.

«Комсомольская правда» уточняет, что в момент ЧП в квартире никого не было, а дым в квартире на седьмом этаже заметил сосед из дома напротив.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

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Ранее ученые выяснили шансы получить удар током от электромобиля или самоката.

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