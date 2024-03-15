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Россиянин похитил 26 подушек из ревности

В Вышнем Волочке мужчина украл из машины соперника 26 подушек из-за ревности

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МВД России

В Вышнем Волочке 35-летний местный житель украл у водителя-экспедитора из машины 26 подушек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Тверской области.

По версии полиции, 40-летний водитель припарковал свою машину во дворе подруги на улице Рабочей. Позже он обнаружил, что кто-то забрался в прицеп и украл оттуда подушки на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Правоохранители установили подозреваемого в краже. Им оказался бывший сожитель женщины, к которой приезжал экспедитор.

«В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Он пояснил, что был в нетрезвом состоянии и совершил кражу имущества из ревности и личных неприязненных отношений к заявителю», — рассказали в пресс-службе МВД.

Украденные вещи злоумышленник выбросил в мусорный контейнер.

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