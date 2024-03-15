В Москве возбудили дело после поджога кабинки для голосования

В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по столице в своем Telegram-канале.

По данным СК, инцидент произошел на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы. Женщина подожгла кабинку с помощью легковоспламеняющейся жидкости, отмечается в сообщении.

Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК. Возбуждено дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

До этого сообщалось, что будку для голосования, о которой идет речь, подожгла пожилая женщина на избирательном участке в Марьино. Затем она стала снимать все на телефон.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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