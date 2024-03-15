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Путин пообещал помощь всем пострадавшим от диверсионных атак

Путин: всем пострадавшим от диверсионных атак будет оказана помощь и поддержка

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что всем пострадавшим от диверсионных атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По его словам, украинские власти пытаются осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента. При этом ни на одном из направлений противник не имел успехов.

«Тем не менее, у нас есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сказал глава государства.

Он добавил, что удары противника по территории по территории России не останутся безнаказанными.

Также Путин рассказал, что всего было четыре попытки украинских диверсионных атак на Белгородском направлении и одна — на Курском.

До этого министерство обороны РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.

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