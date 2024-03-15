Путин рассказал о пяти попытках диверсионных атак на территорию РФ

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза рассказал, что всего было четыре попытки украинских диверсионных атак на Белгородском направлении и одна — на Курском, передает РИА Новости.

По его словам, общая численность сил противника составила более 2,5 тыс. человек личного состава, а также 35 танков и около 40 боевых бронированных машин.

«Везде противник был отброшен, точнее — бежал», — добавил Путин.

Также он рассказал, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются ПВО РФ.

До этого министерство обороны РФ сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.