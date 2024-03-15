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В Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду на избирательном участке

На избирательном участке в Челябинской области задержан мужчина с петардой

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Сергей Аверин/РИА Новости

В Челябинской области задержан мужчина, пытавшийся поджечь петарду на одном из избирательных участков. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.

«На одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка», — говорится в публикации.

15 марта Следственный комитет завел дело на жителя Ростовской области, испортившего урну для бюллетеней.

В тот же день в Москве задержали девушку, вылившую в урну для бюллетеней зеленку.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно.

Кандидатов в президенты на этот раз четверо: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде сообщили о фейковом видео взрыва на избирательном участке.

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