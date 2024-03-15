Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети показали работу участков для голосования при российских посольствах за рубежом

Теlegram-каналы российских посольств за рубежом рассказали о ходе голосования

close
100%
russembangola' class="item-image" >
Телеграм-канал russembangola

Теlegram-каналы российских посольств за рубежом рассказали о том, как проходит голосование на выборах президента РФ.

Так, ТГ-канал посольства России в Непале сообщил , что в городе Покхара на базе отеля Barahi состоялось досрочное голосование для отдельной группы избирателей в рамках выборов президента России.

Авторы поста отметили, что событие привлекло внимание многих местных журналистов, включая представителей телевизионных каналов. Для ознакомления с российскими электоральными практиками участок также посетил член одной из крупнейших политических партий Непала и бывший председатель Национального собрания Непала Ганеш Тимилсина.

«Организация голосования в Покхаре стала примером передовых методов проведения выборов. Подготовка к мероприятию, обеспечение безопасности и легальности процесса, а также обеспечение удобств для избирателей — все это было продумано и выполнено на высоком уровне», — говорится в сообщении.

По мнению одного из представителей непальского журналистского сообщества, это событие является примером того, как современные технологии и передовые практики могут быть успешно применены в проведении выборов.

В свою очередь ТГ-канал российского посольства на Кипре отмечает, что голосование на выборах президента РФ идет полным ходом.

«Явка высокая, атмосфера позитивная», — констатировали авторы поста.

Кроме того, о ходе выборов рассказал ТГ-канал российского посольства в Анголе и Сан-Томе и Принсипи (по совместительству).

Отмечается, что сотрудники посольства России провели досрочное выездное голосование на выборах президента РФ в городе Сан-Томе, который является столицей республики Сан-Томе и Принсипи.

В сообщении говорится, что сотрудники посольства РФ предоставили возможность находящимся вдали от Родины гражданам России воспользоваться своим правом принять участие в выборах главы российского государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами