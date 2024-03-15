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Пожилая женщина подожгла кабинку для голосования в Москве, ее задержали

В Москве задержали пенсионерку, поджегшую кабинку для голосования

В Москве задержали пожилую женщину, которая подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в Марьино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала Shot, женщина подожгла не урну, а будку для голосования.

На опубликованном каналом видео можно увидеть, как пенсионерка облила легковоспламеняющейся жидкостью ширму, подожгла ее и стала снимать происходящее на телефон.

Mash утверждает, что женщина могла сделать это по заказу украинских телефонных мошенников.

Теперь ей может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов или до 10 лет по статье о госизмене в случае доказательства наличия заказчика.

До этого в Москве задержали девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней. СК уже возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.

Ранее прокуратура назвала нарушением закона призывы идти на выборы в определенное время.

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