Россиянин получил штраф за георгиевскую ленточку в Эстонии

В Эстонии россиянина оштрафовали на €400 за ношение георгиевской ленточки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

По информации агентства, инцидент произошел 14 марта на КПП «Нарва-1». Сотрудники погранслужбы заметили на рюкзаке российского гражданина георгиевскую ленточку — публичная демонстрация этого символа запрещена в Эстонии.

Гражданину России в административном порядке назначили наказание в виде штрафа в размере €400.

До этого погранслужба Эстонии назначила штраф в размере €400 россиянину, в автомобиле которого была обнаружена георгиевская ленточка. Это произошло на погранпереходе в Нарве.

Ранее гражданин Польши повесил георгиевскую ленточку в авто и был оштрафован в Эстонии.