В Белгороде сообщили о фейковом видео взрыва на избирательном участке

В интернете распространяется видео якобы взрыва на избирательном участке в Белгороде. Об этом сообщила председатель Белгородской городской избирательной комиссии Любовь Калабина, назвав эту информацию фейком, передает администрация города в своем Telegram-канале.

Все избирательные участки города Белгорода работают в штатном режиме. Мы ежеминутно на связи с нашими участковыми комиссиями», — сказала она на опубликованном мэрией видео и попросила доверять только официальным источникам.

До этого в администрации Белгорода заявили, что белгородцам поступают звонки от якобы представителей избирательной комиссии, которые сообщают, что их избирательный участок не работает.

15 марта в России стартовало трехдневное голосование на выборах президента. Впервые для выборов главы государства в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

Ранее ЦИК заявил о журналистах с поддельными аккредитациями на избирательных участках Петербурга.