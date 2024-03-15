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Россиянка привезла из Турции украшения на 2 млн рублей и попалась таможенникам

В Минеральных Водах у пассажирки из Турции нашли украшения на 2 млн рублей

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В аэропорту в Минеральных Водах у пассажирки из Турции в багаже нашли 90 украшений на 2 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, 37-летнюю пассажирку из Стамбула остановили на «зеленом» коридоре. Среди ее личных вещей обнаружили кольца, серьги, браслеты, цепочки и ожерелья. По словам женщины, она везла их для себя, дочери и подруги.

Экспертиза показала, что украшения состоят из золота, а также имеют вставки из фианитов и разноцветных полимерных металлов. Их оценили более чем в 2 млн рублей. Сама пассажирка заявила, что груз стоит $7 тысяч.

«За контрабанду драгметаллов женщине грозит уголовная ответственность», — сообщили в ФТС России.

Ранее на границе с Эстонией российские таможенники изъяли 90 силиконовых лиц.

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