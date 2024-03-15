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В Москве врачи извлекли из женщины крупную опухоль с зубами

В Москве женщине удалили 10-килограмовую опухоль с зубами

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Московские медики нашли у пациентки гигантскую грыжу и крупную опухоль яичника. Об этом сообщает НИИ Склифосовского в официальном Telegram-канале.

Пациентка обратилась к врачам, так как заметила крупное новообразование. За некоторое время до операции у нее возникла небольшая грыжа, которая ее не беспокоила, но позже она разрослась до 30 сантиметров в диаметре.

В результате женщине поставили диагноз тератома. Такое новообразование развивается из клеток эмбриона и может состоять из тканей разного типа, в том числе и костной.

Операция осложнялась тем, что опухоль необходимо удалять не повредив. Специалисты успешно справились с задачей. Они извлекли опухоль диаметром 40 сантиметров, в которой нашли сформировавшиеся зубы. Вес новообразования составил 10 килограмм.

Ранее москвичке удалили гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов.

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