ФСБ опубликовала видео с задержанием украинского агента, который готовил теракты в Брянске

ФСБ России опубликовала видео с задержанием и допросом участника террористической украинской организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), который готовил теракты в преддверии выборов президента.

По данным ведомства, задержанным оказался 22-летний житель Краснодарского края. Он признался, что готовился устроить теракты в Брянске. По указанию куратора организации он забрал из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

Молодой человек признался, что собирался дестабилизировать обстановку в стране на время выборов президента.

До этого ФСБ сообщила, что силовики задержали в Белгородской области россиянку, которая работала по указанию украинских спецслужб.

По данным ведомства, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

Ранее в России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж.