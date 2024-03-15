Стала известна явка на выборы президента по состоянию на 14:00 мск

По состоянию на 14:00 мск в целом по России явка на избирательные участки составила 8,95%. Об этом сообщает ТАСС.

Такие данные появились на информационном табло в ЦИК РФ.

До этого в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала выборов президента в дистанционном электронном голосовании приняли участие 1,5 млн жителей столицы. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, 80% жителей Москвы заявили, что предпочитают голосовать с помощью электронного сервиса.

Тем временем в Москве задержали девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее ЦИК РФ сообщил данные по явке на выборах на 12:00.