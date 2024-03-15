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Россиянам рассказали, как подготовить зимние пуховики к следующему сезону

Продуктолог Рыжкова: зимние куртки важно стирать в конце сезона

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Shutterstock

Зимние пуховики важно очистить от пятен в конце сезона, чтобы они прослужили как можно дольше. Об этом Life рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

По ее словам, некоторые загрязнения будет тяжелее вывести после того, как вещь провела несколько месяцев в шкафу.

«Первый и самый важный шаг — проверить на этикетке, можно ли стирать вещь или подходит только химическая чистка. Если вы вдруг срезали этикетку, посмотрите в интернете похожие куртки», — отметила она.

Перед самостоятельной стиркой стоит обработать пятна жидким пятновыводителем с энзимами, а через 15 минут — потереть место губкой. После этих процедур можно будет загрузить куртку в стиральную машину. При этом важно следовать рекомендациям, размещенным на бирке, а также пользоваться жидкими средствами для стирки.

«Вопреки популярному совету, при стирке пуховиков мячики в барабан лучше не добавлять: пух они разбивают не очень, зато могут повредить ткань снаружи. Вместо этого после сушки равномерно распределите пух по изделию руками», — добавила Рыжкова.

Сушить куртку важно в расстегнутом виде и в горизонтальном положении. При сушке в машинке стоит использовать режим, указанный на этикетке, заключила специалист.

До этого Ольга Рыжкова говорила «Газете.Ru», что джинсовые изделия не стоит стирать часто. По ее словам, вполне достаточно будет совершать до пяти стирок в сезон.

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