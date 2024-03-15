В Краснодарском крае мать оставила четверых детей и ушла из дома

Жительницу Краснодарского края разыскивают из-за того, что она не исполняет родительские обязанности. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в селе Черниговском. По версии правоохранителей, 29-летняя женщина сбежала из дома и оставила четверых маленьких детей. У одного из них недавно был день рождения, но на праздник сына мать не пришла.

Как полагают соседи, у местной жительницы появился возлюбленный. Она ушла с ним и не вернулась к собственным детям.

Сотрудники МВД объявили женщину в розыск. До этого они уже обращали внимание на семью и оценивали ее как неблагополучную.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.