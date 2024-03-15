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Российский суд заочно арестовал жителя Крыма за госизмену

Суд заочно приговорил крымчанина к 18 годам колонии за переход к ВСУ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд Республики Крым заочно приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев», — говорится в заявлении.

По данным суда, в феврале 2022 года крымчанин вступил в радиотехническую бригаду ПВО Вооруженных сил Украины, прошел спецобучение и получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного времени он сражается на стороне ВСУ против российской армии.

Подсудимый скрывается от закона, он объявлен в розыск.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, запускавшего беспилотные летательные аппараты рядом с военными объектами, чтобы запутать средства противовоздушной обороны ложными целями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее ФСБ задержала членов РДК (признан в РФ террористической организацией) в Петербурге.

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Обвинения в госизмене
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