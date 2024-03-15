Россиянам рассказали, кому противопоказано постное меню

Во время Великого поста православные христиане отказываются от пищи животного происхождения, однако ограниченное питание может навредить определенным категориям граждан. Об этом в беседе с РИАМО предупредил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. В частности, по его словам, пост может ухудшить состояние людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Например, пациенту с удаленным желчным пузырем в идеале нужно питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы не было застоя желчи», — отметил врач.

Он добавил, что ограничения в питании могут навредить людям с истощением, а также нарушением пищевого поведения. Причинами для отказа от поста также являются сахарный диабет, нарушения метаболизма и дефицит железа, заключил специалист.

Великий пост начинается 18 марта. Это время духовного и физического очищения, когда ограничения в пище соединяются с духовными упражнениями. О его сути, правилах, значении в современном мире, а также о специфике запретов в разные дни — в материале «Газеты.Ru».

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