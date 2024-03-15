Двухлетний ребенок вдохнул штрихкод и попал в больницу

В Подмосковье врачи извлекли штрихкод из носа двухлетнего ребенка. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

По информации министерства, инцидент произошел в городе Видное. Мальчик случайно вдохнул штрихкод от какого-то товара, когда играл. Родители предприняли попытку достать его, однако добились обратного результата.

Ребенка доставили в больницу. Медики провели удаление инородного тела из носа малолетнего под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Вся операция заняла около 20 минут и прошла успешно.

Сообщается, что мальчик чувствует себя хорошо. Его выписали из медицинского учреждения.

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