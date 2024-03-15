Психолог рассказала, как помочь школьникам «перезагрузиться» на весенних каникулах

У большинства учащихся с 25 марта начнутся недельные весенние каникулы. Родителям следует заранее подумать о том, чем будут заниматься в это время их дети. Даже если у семьи нет возможности отправиться в путешествие, свободное время нужно использовать, чтобы помочь учащимся отдохнуть и «перезагрузить» мозг, рассказала психолог Анна Глушнева телеканалу «360».

Лучшим вариантом отдыха для человека специалист назвала смену деятельности, а также призвала родителей не разрешать своим детям проводить все выходные с гаджетами.

«Здесь важно родителям позаботиться о том, как бы детей не развлечь, но отвлечь от учебы. С одной стороны, переключить их, с другой — придумать какое-то полезное дело, которое не только отвлечет, но и поспособствует развитию», — считает Дугенцова.

Лучше и полезнее всего для ребенка будет поездка в детский лагерь, где проводятся различные творческие занятия, или участие детей в спортивных и оздоровительных мероприятиях. К примеру, с ребенком можно сходить в батутный центр или на каток, отметила эксперт.

Также, по мнению психолога, следует учитывать важность «окультуривания» школьников и водить их на выставки, концерты, экскурсии.

«Лучше всего убрать максимально гаджеты для того, чтобы отдохнул мозг. Можно просто полежать на диване, даже без книги, потому что это тоже информация», — считает Дугенцова.

Психолог также призвала родителей не позволять детям слишком долго спать, так как после завершения каникул им будет слишком сложно возвращаться в учебный режим. Ложиться и вставать специалисты рекомендует максимум на час позже обычного времени.

Напомним, также Дугенцова отмечает, что мотивировать детей хорошо учиться нужно без лишних нагрузок, давления на них и требований получать лишь «пятерки».

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