Кандидат политических наук назвал практику трехдневного голосования позитивной

Практика трехдневного голосования на выборах позитивно воспринимается обществом, считает кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.

«Сегодня на участках, по моим ощущениям, настоящий рабочий день, людей достаточно много, комиссии работают с полной нагрузкой. Многие избиратели предпочли именно сегодня проголосовать», — сказал он.

Также Зорин рассказал, что он выбрал метод онлайн-голосования.

«Активно работает система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Я уже проголосовал через этот сервис и могу сказать, что полностью удовлетворен удобством и наглядностью этой процедуры», — отметил он.

По мнению Зорина, явка на выборах президента может превысить результаты прошлых лет.

«Позволю себе прогноз: явка на президентских выборах в этом году превысит результат всех предыдущих лет. Этому много причин, как технологических, так и содержательных. Большинство людей идет голосовать осознанно с пониманием важности их голоса для судьбы и истории страны», — заключил он.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Проголосовать можно как на участках, так и в онлайн-формате с помощью ДЭГ.