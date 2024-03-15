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В Белгороде при обстрелах получили ранения еще два человека

Мэр Демидов сообщил о ранении еще двух жителей Белгорода при обстрелах ВСУ

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о ранении еще двух жителей при обстрелах ВСУ. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение – осколками посечено лицо», — заявил чиновник.

Сообщается о двух поврежденных образовательных учреждениях и двух пострадавших торговых центрах. Также повреждены не менее 33 квартир в 14 жилых многоэтажках и пять частных домов.

«На местах ЧП работают специалисты управ – они составляют стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению», — рассказал Демидов.

До этого в Белгороде прозвучал отбой ракетной тревоги.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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