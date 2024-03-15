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Врач предупредила о вреде молока и молочных продуктов

Врач Лапа: молоко не перерабатывается в организме взрослых людей

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Shutterstock

Взрослым людям нужно ограничить потребление молока и молочных продуктов, потому что после определенного возраста они престают перерабатываться организмом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«С 18 лет его (молоко. — Прим. ред.) вообще употреблять в минимальном количестве нужно. И творог — точно так же в минимальном количестве. Потому что не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты. А мы с вами чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно. На самом деле, ферментативная активность нашего организма становится меньше и, естественно, переработка — еще меньше», — пояснила эксперт.

Врач отметила, что внимательнее всего важно следить за рационом детей младше 12 лет, потому что у них еще не до конца сформирована иммунная система. Кроме того, контролировать свое питание стоит и пожилым людям, заключила Лапа.

Иммунолог, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина до этого говорила, что жирное молоко полезнее для микрофлоры кишечника, но при высоком сердечно-сосудистом риске или лечебной диете лучше выбрать менее жирный вариант.

Ранее сообщалось, что в России появилось стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко.

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