ФСБ заподозрила российского полицейского в разглашении гостайны

В Тюменской области полицейского задержали по подозрению в разглашении гостайны. Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по региону сообщает Ura.ru.

По версии следствия, подозреваемый разгласил доверенные ему по службе сведения перед лицами, не имеющими доступа к этой информации, передает агентство. При этом он действовал умышленно, был осведомлен об уголовной ответственности за раскрытие составляющих гостайну данных и принял обязательство по их хранению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны. Сотруднику правоохранительных органов грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее Путин утвердил нормы выезда из страны экс-чиновников с доступом к гостайне.